Argentina-Australia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per gli ottavi di finale del Mondiale.

Argentina-Australia si gioca oggi, sabato 3 dicembre 2022, alle ore 20. Si tratta della sfida valida per gli ottavi di finale. L'Albiceleste si è qualificata come prima nel suo girone, mentre i Socceroos ha chiuso secondi nel loro raggruppamento alle spalle della Francia.

Probabili formazioni e dove vederla

All'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan si disputerà la seconda gara valida per gli ottavi di finale. Argentina-Australia andrà in scena a partire dalle 20 di oggi 3 dicembre 2022. Tutti gli appassionati di calcio e del Mondiale potranno assistere in diretta tv e in streaming alla gara.