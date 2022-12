Argentina, bara con sopra il volto di Mbappé data alle fiamme

Durante la festa a Buenos Aires per la vittoria del Mondiale in Qatar dell'Argentina, si sono viste anche scene macabre. I tifosi della nazionale sudamericana hanno bruciato una bara con una foto dell'attaccante della Francia Kylian Mbappé. Un gesto che non è piaciuto a molti ma che ha spopolato sui social. Mbappé nella finale ha segnato tre reti all'Argentina che però ha vinto ai calci di rigore battendo i transalpini 7-5.