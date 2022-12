Argentina-Croazia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per la semifinale del Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Argentina-Croazia si gioca oggi, martedì 13 dicembre 2022, alle ore 20 per la prima semifinale del Mondiale in Qatar. La vincente tra le due squadre affronterà chi avrà la meglio tra la Francia e il Marocco.

Argentina-Croazia, le ultime L'Argentina vuole il Mondiale per Messi, la Croazia desidera la stessa cosa per Modric. Dopo aver avuto la meglio sull'Olanda, l'Albiceleste proverà quindi a conquistare la finalissima. I croati, invece, hanno eliminato il Brasile un po' a sorpresa e sperano di ripetersi con l'altra big sudamericana.

La formazione di Scaloni si affiderà ancora a Messi con la possibilità di rivedere dall'inizio Angel Di Maria. A completare l'attacco Alvarez. La Croazia con Pasalic e Perisic vicini a Kramaric, ma attenzione alle sorprese.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Argentina e Croazia sarà visibile, come anticipato, oggi 13 dicembre 2022 in diretta tv e in streaming a partire dalle ore 20.

La gara verrà trasmessa dalla Rai. La prima semifinale dei Mondiali sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 alle ore 20 con il commento di Stefano Bizzotto e Lele Adani. Chi vorrà seguire l'incontro in diretta streaming potrà farlo in forma gratuita collegandosi al sito raiplay.it oppure al portale attraverso l'app RaiPlay.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct.: Lionel Scaloni.

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. Ct.: Zlatko Dalic.