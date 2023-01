Argentina, Hugo Gatti: “Emiliano Martinez decisivo al Mondiale, non Messi”

Proprio l'ex atleta Albiceleste ha sottolineato quale sia stato, per lui, il vero giocatore decisivo del torneo. Se in tanti considerano Lionel Messi il migliore e il più determinante, per Gatti non è così.

DECISIVO - "No, Messi non è stato decisivo e indispensabile. Emiliano Martinez lo è stato", ha tuonato Gatti generando non poca discussione nello studio della trasmissione. "Dico che El Dibu è stato fondamentale: ha parato tutto, anche i rigori. Anche all'ultimo minuto delle varie partite ha fatto grandi parate. Per questo dico che è stato lui decisivo e non Messi". Come se non bastasse, l'ex portiere ha aggiunto: "Dirò di più. In attacco Di Maria ha fatto la differenza più di Messi, per giunta giocando per lui".