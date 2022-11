Argentina-Messico, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 odierne per la seconda giornata del Mondiale.

Redazione ITASportPress

Argentina-Messico si giocherà questa sera, sabato 26 novembre 2022, alle ore 20 per la seconda giornata del Mondiale in Qatar. Grande attesa per la sfida dell'Albiceleste chiamata a riscattare la sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita. I messicani, invece, arrivano dal pari per 0-0 contro la Polonia.

Argentina-Messico, le ultime Ancora alcuni dubbi di formazione per entrambe le Nazionali. Il CT Scaloni potrebbe operare alcuni cambiamenti rispetto al primo match dell'Argentina: dal 1′ Lisandro e Acuna in difesa e Fernandez e Mac Allister a centrocampo. Confermati ovviamente Messi, Di Maria e Lautaro Martinez. Il Tata Martino punterà ancora sul tridente formato da Vega, Martin e Lozano.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Argentina e Messico andrà in scena oggi, sabato 26 novembre 2022, alle ore 20. Come detto, si tratta della seconda gara delle due formazioni in questo Mondiale in Qatar.

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta tv sulla Rai, per la precisione su Rai 1 a partire dalle 20 con il collegamento che inizierà qualche minuto prima. I tifosi che vorranno seguire la sfida in live streaming potranno farlo anche da dispositivi mobili attraverso raiplay.it.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. CT: Scaloni.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano. CT: Martino.