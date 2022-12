Argentina nella bufera: polemica per l’esultanza in faccia ai giocatori dell’Olanda

L' Argentina vola alle semifinale del Mondiale in Qatar. Vittoria ai calci di rigore contro l' Olanda e festa immensa. Forse, anche troppo. Almeno in campo.

Infatti, ha fatto piuttosto discutere il momento appena successivo al rigore decisivo di Lautaro Martinez che ha stabilito che l'Albiceleste passasse alla fase successiva in quanto tanti calciatori hanno corso verso la fine del campo per esultare ma al momento della "partenza" dal centro del campo, la loro attenzione è andata, un po' troppo, verso i rivali.

Non sono mancati gli scatti che immortalano diversi calciatori prendere in giro ed esultare proprio in faccia all'Olanda che, a differenza appunto dell'Argentina, si stava iniziando a leccare le ferite per l'eliminazione.