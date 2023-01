Argentina, Tagliafico: “Martinez è un po’ matto”

Tra i vari momenti che hanno segnato la competizione in Qatar c'è stato anche il gesto del portiere Emiliano Martinez che ha seminato diverse polemiche nei giorni successivi alla finalissima contro la Francia.

Parlando di quel giorno, il difensore dell'Argentina Nicolas Tagliafico , ha voluto difendere il comportamento del suo compagno di nazionale Emiliano Martinez, tra i principali protagonisti della cavalcata vincente dell'Argentina. Ricordiamo che Martinez, che infatti ha ricevuto il premio come miglior portiere del torneo, ha mostrato un gesto considerato indecente da molti appassionati, attaccando il premio al proprio inguine.

“Penso che quando raggiungi qualcosa di veramente grande, come vincere il campionato del mondo, provi emozioni che possono provocare un'esplosione. Tali sentimenti possono portare a comportamenti strani. Chi conosce Martinez capisce che è una bravissima persona, ma anche un po' matto. Conoscevamo già il suo carattere, ma posso capire che dall'esterno possa fare una brutta figura. Voglio solo ricordare alle persone che non si diventa campioni del mondo tutti i giorni. Sicuramente in altri momenti è più facile controllare le proprie emozioni”.