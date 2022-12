Argentina, tifoso strangolato dalla bandiera muore durante i festeggiamenti

Un tifoso della nazionale argentina è morto a seguito di un incidente avvenuto nella città di Bahia Blanca, situata a 400 km da Buenos Aires. L'uomo di 22 anni, che festeggiava la vittoria della nazionale ai Mondiali del 2022, guidava una motocicletta con la bandiera argentina al collo. Ad un certo punto, la bandiera si è impigliata nella ruota e l'ha strangolato. Lo sfortunato uomo caduto dalla moto è morto sul colpo. La polizia ha detto che le indagini sulla tragedia sono in corso, ma la versione iniziale è che il giovane sia morto per soffocamento causato dalla mancanza di ossigeno. La nazionale argentina ha vinto il Mondiale in Qatar, battendo in finale la Francia.