Arshavin è sicuro: “Se ci fossero le elezioni presidenziali in Argentina vincerebbe Messi”

Lionel Messi presidente dell'Argentina ? Per l'ex storico calciatore Andrej Arshavin sarebbe assolutamente plausibili. Ebbene sì, perché il trionfo ottenuto nella finale di Coppa del Mondo contro la Francia metterebbe il sette volte Pallone d'Oro in una posizione di assoluto vantaggio rispetto ai suoi potenziali concorrenti.

Si tratta, chiaramente, di una battuta ma l'ex anche dell'Arsenal, oggi dirigente dello Zenit, è sicuro di quanto per gli argentini questo trionfo al Mondiale in Qatar conti. A Match TV , Arshavin ha detto: "Cosa ricordare di questo Mondiale e della finale? L'imprevedibilità, il grande gioco di Messi e Mbappé. Ma anche le immagini che arrivano dall'Argentina che hanno mostrato il potere del calcio. Tutte quelle persone unite. Se domani ci fossero le elezioni presidenziali in Argentina, Messi vincerebbe certamente".

E in effetti, basta fare un giro sui social per vedere tutte le foto e le clip video che arrivano dal Paese con Buenos Aires invasa e unita in un unico canto, per l'Argentina e per Messi!