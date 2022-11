Bale, appello… alle scuole in Galles: “Mostrate le partite del Mondiale ai ragazzi”

Il Galles si prepara alla seconda partita al Mondiale in Qatar e Gareth Bale ha voglia di scrivere la storia. Forse, anche per questa ragione il campionissimi ha voluto fare un particolare "appello" alle scuole del suo Paese. Lo scopo? Far vedere la partita della Nazionale agli studenti...

"Dato che la partita con l'Iran inizia alle 10 del mattino, ora del Galles, se fossi uno degli insegnanti delle scuole lascerei che i bambini guardassero la partita", ha spiegato Bale come riportato da diversi media inglesi a margine della sfida di oggi. "Spero che i nostri insegnanti lo facciano. Essere ai Mondiali è un momento storico per il Galles. I miei amici che hanno figli vogliono che loro guardino la partita, ma allo stesso tempo non vogliono portarli via da scuola. Penso che molti insegnanti faranno vedere la partita invece che fare lezione. Questo può darci sostegno. Potrebbe essee definita una piccola lezione di storia...".