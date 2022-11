Baroni, al Mondiale tifa Argentina: “Vorrei vincesse e vi spiego perché”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha avuto modo di parlare di calcio ma, questa volta, non solo di campionato italiano. Il mister, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport soffermandosi sul Mondiale in Qatar in partenza oggi e che vedrà appunto la formazione di casa sfidare l'Ecuador.

L'allenatore ha detto la sua su quella che potrebbe essere la favorita per la rassegna iridata sbilanciandosi anche sulla sua preferenza. "Vorrei l’Argentina campione. Primo perché è il primo mondiale dopo la morte del mio amico Diego Maradona. Poi perché sono curioso di vedere questo 4-3-3 tutto qualità con Di Maria, Lautaro e Messi", ha detto Baroni senza nascondere quindi la formazione nazionale per cui farà il tifo. "Infine, essendo mancato il tempo per prepararlo sarà un mondiale dove la differenza la faranno i singoli. E l’Argentina eccelle in questo senso".