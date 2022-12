Bayern, dopo gli insulti razzisti a Coman il club interviene

Il rigore sbagliato dal francese Coman contro l'Argentina nella finale del Mondiale ha scatenato gli haters sul web. Insulti razzisti nei confronti dell'esterno e nel pomeriggio il Bayern è intervenuto con una nota: "L'FC Bayern condanna le frasi razziste contro Kingsley Coman nei termini più forti possibili", ha scritto su Twitter il club di Monaco di Baviera. "La famiglia dell'FC Bayern è al tuo fianco, caro King - il razzismo non ha spazio nello sport o nella nostra società." Coman non ha ancora rilasciato dichiarazioni dopo aver ricevuto una montagna di insulti "Scimmia in gabbia", "Torna nella giungla in Africa" ​​​​e "Sei africano, non francese, amico mio, esci dalla squadra!".