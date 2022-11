Beckham, soggiorno di lusso in Qatar: suite da 23mila euro a notte ma…

Presente in Qatar come ambasciatore per il Mondiale 2022, David Beckham si è goduto fino a poche ore fa un soggiorno di lusso al Mandarin Oriental di Doha.

La residenza era regale per due ragioni. In primo luogo perché l'albergo sorge in uno dei quartieri (Mesheirb) più esclusivi di Doha, e poi per l'eleganza della suite che l'ex Spice Boy stava occupando. Infatti, pare proprio che l'attuale proprietario dell'Inter Miami abbia potuto godere per diversi giorni della Baraha View, sistemata all'ultimo piano dell'edificio. Una suite che offriva un panorama eccezionale e una serie di agi di cui solo pochi possono godere. Il suo costo? 23 mila euro. Dotata di una serie di ambienti privati - dalla portineria d'accesso fino alla piscina, ad una sala da pranzo e anche un palestra - la dimora di Beckham era super esclusiva.