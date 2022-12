Belgio, Courtois: “Non chiamateci ‘generazione d’oro’. Non abbiamo vinto nulla”

Dopo il pareggio con la Croazia che ha sancito l'uscita di scena del torneo, l'estremo difensore ai microfoni di beIN Sports ha detto: "Non volevamo uscire ai gironi ovviamente. Sapevamo che c'erano tre avversari difficili e contro il Canada abbiamo vinto pur non meritando. Contro il Marocco il pareggio sarebbe stato più giusto, mentre contro la Croazia, con le spalle al muro, abbiamo dimostrato di essere la squadra che volevamo vedere, ma il calcio non era dalla nostra parte. Due pali, la palla che non entra... Succede, abbiamo fatto di tutto per vincere".

Courtois ha poi proseguito rispondendo a chi chiama il Belgio 'Generazione d'oro': "Beh, è un po' difficile chiamarci così se non vinci niente. Non siamo una generazione d'oro, siamo una generazione con molto talento, grandi giocatori in tutta Europa. In Russia abbiamo dimostrato che non eravamo noi stessi, è un po' un peccato invece quello che è successo agli Europei e a questo Mondiale. Vedremo a marzo chi resterà e chi non resterà, ma dobbiamo continuare. il calcio va veloce, a marzo ci sono già le partite di qualificazione al prossimo Europeo".