Belgio, De Bruyne: “Non abbiamo nessuna possibilità di vincere il Mondiale”

Kevin De Bruyne è uno dei giocatori più importanti del Belgio . Il centrocampista del Manchester City e i suoi compagni sono reduci dalla vittoria col Canada e nella prossima partita contro il Marocco vogliono blindare la qualificazione agli ottavi di finale. In una lunga intervista al The Guardian , De Bruyne ha parlato della nazionale belga e del suo stipendio:

”Chance per la vittoria del Mondiale? Nessuna, siamo troppo vecchi. Non penso di essere pagato troppo. So che questa risposta possa essere impopolare, ma pensate ad un cantante che si esibisce ad un concerto con 60.000 persone. Guardo con logica a tutto questo. Milioni di persone guardano il calcio in TV, 60.000 persone guardano la partita allo stadio. Il reddito del club è di 500-600 milioni di sterline. Quindi sì, sono un sacco di soldi, sono troppi? Se il club può permetterselo, allora non è troppo. Questa non è la risposta più popolare, ripeto, ma è così che la vedo io“.