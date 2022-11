Belgio, De Bruyne premiato MVP all’esordio: “Non lo meritavo, ho giocato male”

ONESTO - "Non ho giocato bene, non so perché ho ricevuto questo premio, forse perché il mio nome è famoso", ha detto De Bruyne con grande onestà come riportato da Nieuwsblad. "Non abbiamo giocato tutti molto bene come squadra, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo trovato soluzioni alla loro pressione, ma nella ripresa siamo riusciti a trovare varchi. In generale penso che non abbiamo giocato molto bene, me compreso, ma abbiamo trovato un modo per vincere".