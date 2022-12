Belgio fuori dal Mondiale, Castagne sta con Lukaku: “Ha dato tutto, non è colpa sua”

L'esterno difende il compagno di squadra dopo i tanti errori davanti alla porta nella gara decisiva.

Redazione ITASportPress

Timothy Castagne, esterno del Belgio, ha parlato dell'eliminazione dei Diavoli Rossi dal Mondiale ai microfoni di RTBF. Niente da fare per la Nazionale belga che, nel match contro la Croazia non è riuscita a trovare la via del gol per passare il turno. "Colpa" anche delle tante occasioni sprecate dove, in particolare Romelu Lukaku, non si è trovata la freddezza di marcare.

"Peccato... È stata una bella partita, ma la palla non è entrata. Il problema non è questa gara. Lukaku? Non è colpa di un giocatore. Non abbiamo rimpianti per questa sfida. Nelle due partite precedenti avremmo dovuto fare meglio, ma contro la Croazia abbiamo dato il massimo".

L'ex Atalanta è poi tornato in difesa di Lukaku: "Si dà la colpa, ma ha dato tutto. È difficile recuperare da un infortunio, non lo biasimiamo affatto. Sappiamo che ha dato tutto e ha lottato per mantenere la palla. Era al posto giusto anche sulle occasioni che ha sbagliato. L'importante è che fosse lì con noi", le parole di Castagne.