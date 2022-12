Belgio, si dimette il c.t. Martinez

L'allenatore del Belgio Roberto Martinez ha annunciato le dimissioni dopo che la sua nazionale è stata eliminata dalla Coppa del Mondo in Qatar. “Questa è la mia ultima partita sulla panchina del Belgio. E' un momento molto emozionante per me ma sono una persona che ama imparare dagli errori. Sono qui da sei anni e adesso è arrivato il momento dell'addio. Mi sono dedicato molto al progetto e lascio una grande eredità" ha detto Martinez in una conferenza stampa molto partecipata.