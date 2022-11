Benzema riceverà la medaglia se la Francia vincerà i Mondiali

L'attaccante Karim Benzema che ha saltato i Mondiali per un infortunio sarà premiato ugualmente come i suoi compagni di nazionale francese, se la squadra di Mbappè conquisterà la Coppa del Mondo. L'attaccante del Real Madrid infatti riceverà eventualmente la stessa medaglia. La FIFA assegnerà alla Federcalcio francese (FFF) 26 medaglie in base alla domanda dei francesi per il torneo. Benzema non è partito per il Qatar a causa di un infortunio muscolare, ma è nel roster della squadra di Didier Deschamps.