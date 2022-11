Bernardeschi e la fascia arcobaleno al Mondiale: “Abominevole calpestare diritti civili”

Ospite della Rai nel corso della trasmissione 'Il Circolo dei Mondiali', Federico Bernardeschi , calciatore italiano ora al Toronto in MLS, ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo a Qatar 2022 in merito ai diritti umani e al caso della fascia arcobaleno proibita.

"Purtroppo, vedo che stiamo ancora molto attenti a come esprimersi, ma non è così che si combattono le battaglie, soprattutto quelle sui diritti civili. Ci sono persone che hanno fatto la storia in questa tematica e noi nel 2022 stiamo ancora qui a dire 'Sì, ma forse, ma perché...'. No! Sui diritti civili non c'è storia, si sta dalla parte della giustizia. Sono molto emozionato nel dire queste cose", il duro pensiero del giocatore ex Juventus.