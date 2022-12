Brasile, ex Ct Tite rapinato e poi insultato dal ladro per il deludente Mondiale

L'ex Ct della nazionale brasiliana Tite è tornato a Rio de Janeiro dopo la delusione per un Mondiale giocato male dai sudamericani. Tite si è dimesso ma invece di una vita tranquilla a casa è finito in un vortice di tensione e paura. Secondo Globo, l'ex Ct della Seleçao è stato rapinato nei pressi di uno dei bar della città brasiliana e successivamente il ladro lo ha insultato per la mancata vittoria in Qatar. È successo verso le sei del mattino quando Tite è stato avvicinato da un malvivente che le ha tolto la catena d'oro dal collo e dopo lo ha insultato esprimendo il disappunto per i risultati insoddisfacenti della squadra al Mondiale. Il Brasile è stato eliminato ai quarti di finale.