Brasile, il figlio di Perisic entra in campo e consola Neymar

L'attaccante del Brasile Neymar non ha potuto trattenere le lacrime dopo essere stato eliminato dalla Coppa del Mondo in Qatar. Nei quarti di finale, i brasiliani hanno perso contro la Croazia ai calci di rigore. Il calciatore del Psg però è stato consolato da un piccolo bambino che indossava la maglia della Croazia. Si trattava del figlio di Perisic, Leo che ha una grande stima per il brasiliano. Un abbraccio tra i due a centrocampo a suggellare un momento di calcio romantico.