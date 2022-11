Brasile, Raphinha: “Abbiamo 10 balli diversi per festeggiare i gol”

L'esterno del Barcellona e del Brasile Raphael Dias Belloli, noto semplicemente come Raphinha ha rivelato che i suoi compagni di nazionale hanno preparato diverse danze per celebrare i loro gol ai Mondiali in Qatar. “Abbiamo già preparato una decina di balli. No, non dipenderà da chi segna. Si tratta di festeggiamenti specifici per il primo, secondo, terzo gol e così via fino al decimo. Cosa faremo se segniamo più di dieci gol? Per adesso non si sa forse improvviseremo ma vi stupiremo". La prima partita della nazionale brasiliana ai Mondiali del 2022 si svolgerà il 24 novembre contro la Serbia. Nel Gruppo G ci sono anche Svizzera e Camerun.