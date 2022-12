Brasile, Richarlison insegna a Ronaldo la sua esultanza: poi la promessa…

Il Brasile vince e convince nella gara degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar contro la Coreal del Sud. 4-1 l'esito della gara che non ha lasciato spazio ad alcun dubbio sulla forza dei verdeoro. A segno, ancora, anche Richarlison che nel post gara, ai canali della Fifa, è stato intervistato come era capitato a Rodrygo in precedenza, da Ronaldo, il Fenomeno.