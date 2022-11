Brasile, Rodrygo e il siparietto con Ronaldo: prova a “rubargli” le abilità

Ha fatto grandi cose nella passata stagione col Real Madrid e si sta confermando ad altissimi livelli anche quest'anno. Ora, Rodrygo Goes spera di replicare le sue gesta anche col suo Brasile al Mondiale in Qatar. Ogni strumento sarà utile per provare ad essere decisivo e aiutare la Nazionale verdeoro a trionfare nel torneo, anche "rubare" le doti a... RonaldoIl Fenomeno.