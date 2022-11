Brasile-Serbia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 italiane per il debutto al Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Brasile-Serbia si gioca oggi, giovedì 24 novembre 2022 alle ore 20. Si tratta del debutto al Mondiale per le due formazioni con la prima, guidata da Neymar in campo e dal CT Tite in panchina, favorita non solo per la vittoria odierna ma anche per l'intero torneo iridato.

Brasile-Serbia, le ultime Inserite nello stesso girone di Svizzera e Camerun, Brasile e Serbia si daranno battaglia. Diversi dubbi di formazione per entrambe le squadre, soprattutto per i serbi dove Kostic è stato vittima di un problema muscolare e non dovrebbe essere della gara. Ci saranno molti volti noti alla Serie A tra cui Danilo, Bremer, Alex Sandro da una parte, ma anche Lukic, Vlahovic e Milinkovic-Savic dall'altra.

Probabili formazioni e dove vederla — Brasile-Serbia, gara valida per il gruppo G dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma nella serata di giovedì 24 novembre 2022 al Lusail Iconic Stadium. La sfida prenderà il via alle ore 20 italiane, ovvero le 22 locali. Il match tra la nazionale verdeoro e quella serba sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e gratis sulla Rai, che trasmetterà la partita in prima serata su Rai 1.

Per chi volesse seguire la gara del Mondiale in streaming potrà farlo. Infatti, il match sarà trasmesso non solo in diretta tv, ma anche in diretta streaming gratis e sarà disponibile pure sui propri dispositivi mobili grazire a RaiPlay, o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct: Tite.

SERBIA (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. Ct: Stojkovic.