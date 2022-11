Brasile-Svizzera, le probabili formazioni e dove vederla

Brasile-Svizzera, le ultime

Qualche problematica di formazione per il CT Tite che per il suo Brasile non potrà contare su Neymar e Danilo, infortunati. Possibile spazio in attacco a Richarlison, autore di una doppietta nella prima uscita, così come a Vinicius e Rodrygo Goes. Senza Danilo, la fascia destra potrebbe essere occupata da Militao ma attenzione anche a Dani Alves. Nella Svizzera toccherà a Shaqiri, Vargas ed Embolo muoversi in attacco.