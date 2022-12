Brasile, Taffarel sicuro: “Questa squadra con stessa allegria di quella del ’94”

Il parere dell'ex storico portiere brasiliano sul torneo dei verdeoro in Qatar.

Claudio Taffarel , ex storico portiere nonché campione del Mondo nel 1994 con il Brasile , ha parlato del Mondiale in Qatar ai microfoni di Rai Sport.

Grande entusiasmo in casa verdeoro dopo la goleada contro la Corea del Sud che ha evidenziato anche la grande gioia e lo spirito di Neymar e compagni. La squadra, infatti, dopo ogni rete ha festeggiato danzando facendo un vero e proprio show. "I brasiliani sono così: allegri. Giocano così con questa felicità e questa allegria che viene da dentro", ha spiegato Taffarel . "Tite è sempre uno concentrato ma posso dire che in questi Mondiali ha cambiato qualcosa. È più sciolto e questo lo vedono e lo sentono anche i giocatori. È molto sereno".

Ancora sulla squadra verdeoro e il confronto con la Nazionale che vinse il Mondiale nel 1994: "C'è la stessa allegria del '94, ma anche la stessa serietà. Neymar è fondamentale per noi, quando è in campo rende tranquilli tutti gli altri. Pelè è la figura più grande che abbiamo in Brasile. Lui è anche molto simpatico, tutti i giocatori lo conoscono e tutti sono con lui".