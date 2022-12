Brasile, Thiago Silva: “Forti anche mentalmente. Con Neymar…”

Il difensore brasiliano mostra grande carattere e ambizione per il Mondiale.

Primo capitano della storia del Brasile a vestire la fascia al braccio in tre edizioni diverse del Mondiale. Stiamo parlando di Thiago Silva che ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua Nazionale a La Gazzetta dello Sport: "Noi siamo forti, anche nella testa. Mi sono arrabbiato con un giornalista perché ha detto che contro la Corea del Sud è stato tutto troppo facile. No, noi abbiamo studiato e lavorato tantissimo per preparare il match. È una mancanza di rispetto a noi e ai coreani dire che è stata una vittoria troppo semplice".