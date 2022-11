Brasile, Tite preoccupato: un virus sta colpendo alcuni calciatori

In vista della seconda gara del Mondiale, la formazione verdeoro rischia di avere alcuni giocatori non al top.

Redazione ITASportPress

Non solo l'infortunio di Neymar a destare preoccupazione nel Brasile. Il CT Tite deve fare i conti con alcuni calciatore non al meglio per colpa di un virus che sta colpendo, a fasi alterne, alcuni atleti.

Come sottolineato da GOAL, infatti, a causa di sintomi simil-influenzali sono almeno tre i calciatori che rischiano il forfait per la seconda uscita al Mondiale in Qatar. Si tratta di Antony, Lucas Paquetà e Alisson che hanno saltato alcuni esercizi in allenamento nei giorni scorsi proprio perché colpiti da un virus.

I calciatori potrebbero prendere comunque parte alla gara in quanto sia Antony che Paquetà e Alisson nonostante abbiano saltato ben due sessioni di allenamento, sono però riusciti ad esserci in quella della domenica.

Tite non ha ancora deciso quale formazione schierare e dovrà fare i conti, come noto, con l'assenza di Neymar ma anche quella dello juventino Danilo che sicuramente non saranno con la squadra nel match contro la Svizzera di oggi.