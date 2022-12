Camerun-Brasile, le probabili formazioni e dove vederla

Camerun-Brasile, le ultime

Il Camerun, come detto, deve sperare di vincere visto che al momento ha un solo punto all'attivo nel girone. Per farlo si affiderà con ogni probabilità a Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi in avanti. Non ci sarà l'interista Onana in porta visto il caso scoppiato prima della precedente gara. Nel Brasile spazio alle seconde linee. Sarà praticamente una rivoluzione dato che il CT Tite vuole far riposare i suoi ed evitare altri infortuni pesanti dopo quelli di Danilo e Neymar. Spazio quasi certamente a Rodrygo Goes, Antony, Martinelli e Gabriel Jesus.