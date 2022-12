Camerun, Onana attacca il c.t: “Dire la verità ti rende rivoluzionario”

Usa una citazione di George Orwell il portiere dell'Inter André Onana per commentare il malcontento dopo un Mondiale iniziato male e finito peggio con la frattura con il c.t del Camerun Rigobert Song. "In un mondo dove la menzogna è la cosa che conta di più, dire la verità è un atto rivoluzionario. Ma alla fine, il tempo rimette tutto a posto". Con questo messaggio condiviso sui social, il nerazzurro ha voluto chiudere la vicenda amara della sua esclusione dopo la prima gara contro la Svizzera. Il Camerun poi nonostante lo storico successo contro il Brasile è stato eliminato. Onana invece prima di dedicarsi alla sua Inter a partire da domani, ha giocato una partitella con i bambini in Camerun, reinventandosi centrocampista per l'occasione.