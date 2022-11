Camerun, Onana escluso dalla squadra per motivi disciplinari

L'estremo difensore non giocherà contro la Serbia per motivi disciplinari.

Redazione ITASportPress

In attesa delle formazioni ufficiali di Camerun-Serbia, match odierno delle 11 italiane e valido per il Mondiale in Qatar 2022, arriva una clamorosa notizia che riguarda i "Leoni Indomabili" e, in un certo senso, anche l'inter. Il capitano André Onana, portiere della formazione africana, infatti, secondo RMC Sport che cita AFP, sarebbe stato escluso dalla gara con i serbi per ragioni disciplinari.

Al momento non è dato sapere cosa sia accaduto e se l'estremo difensore verrà successivamente reintegrato in squadra. Quello che è noto è che il portiere sarà sostituito da Devis Epassy, ​​che gioca ad Abha, in Arabia Saudita.

Non resta che attendere le dichiarazioni del CT del Camerun o eventuali comunicati ufficiali per saperne di più. Occorrerà anche capire se il torneo iridato di Onana possa essersi concluso in anticipo.

Ricordiamo che la formazione africana aveva perso all'esordio contro la Svizzera e che la gara odierna è decisiva per il proseguimento nel torneo anche considerando il terzo match, davvero complesso, contro i favoritissimi del Brasile.