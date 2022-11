Canada, Hutchinson gioca con tampone nel naso: “Non mi ero accorto cosa fosse”

Curioso siparietto durante la sfida fra Canada e Croazia disputata ieri a Doha e valida per la seconda gara del Mondiale per le due formazioni. Al capitano dei nordamericani Atiba Hutchinson , al minuto 11 della ripresa, è stato applicato dallo staff medico un tampone per bloccare il sanguinamento del naso dopo uno scontro di gioco.

Ad ammetterlo è stato lo stesso classe '83 che, intervistato dall'Expressen a fine gara, ha ammesso di non essersi neanche accorto di avere un tampone: "Ma state scherzando? Io non l'avevo mica capito. Sentivo una corda che mi penzolava davanti, ma non gli ho dato peso". Poi, guardando la foto che lo ritrae: "Eh sì, ma cosa posso dire. Devi giocare e devi fare di tutto in questi casi".