Casemiro sfonda nel finale e il Brasile supera la Svizzera e va agli ottavi

Il Brasile deve aspettare 83 minuti per avere la meglio sulla Svizzera battuta grazie a un gol di Casemiro. Verdeoro qualificati con un turno di anticipo agli ottavi di finale. Allo Stadium 974 prima mezz'ora circa scorre via senza occasioni da gol, poi Vinicius va vicino al vantaggio per la Seleçao, ma viene fermato da Sommer. Gli elvetici si rendono pericolosi con Vargas, al 64' Vinicius firma l'1-0 ma il Var annulla per offside. Casemiro la sblocca nel finale con un tiro deviato che si insacca all'incrocio. Festa dei tifosi del Brasile, mentre per gli svizzeri una delusione a metà visto che ancora sono in corsa per gli ottavi.