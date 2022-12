Cho Gue-Sung è la vera star dei Mondiali: dalle proposte di matrimonio al boom su social

Tra le storie più belle di questo Mondiale in Qatar 2022, c'è sicuramente il superamento del girone da parte della Corea del Sud . Una formazione davvero unita e compatta che, grazie alla vittoria contro il Portogallo, è stata in grado di conquistarsi gli ottavi di finale.

L'attaccante, come spiegato da Sportbible, è diventato, dopo quella gara, una star assoluta nel suo Paese e sui social. Il noto media ha raccontato di come per sua stessa ammissione, il giocatore sia stato costretto a lasciare il suo telefono spento per tanto tempo a causa delle innumerevoli notifiche di messaggi ricevute. Curioso anche il contenuto di essi: proposte di matrimonio.