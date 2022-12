Corea del Sud-Portogallo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16 per la terza gara del girone del Mondiale.

Redazione ITASportPress

Corea del Sud-Portogallo si gioca oggi, venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 16 per la terza giornata del Mondiale in Qatar. Lusitani già sicuri di un posto alla fase successiva, mentre Son e compagni dovranno sudarsi tutta la gara per sperare nel passaggio dando anche uno sguardo all'altra sfida tra Ghana e Uruguay.

Corea del Sud-Portogallo, le ultime Portogallo che come detto è già sicuro del superamento del girone, Corea del Sud, a quota 1 punto, e che deve vincere e sperare anche nel risultato tra Ghana e Uruguay. Possibile qualche cambio nei lusitani dove comunque il CT Santos ha spiegato che non snobberà assolutamente la partita facendo intendere che andrà in campo la formazione migliore possibile o quasi. Nei sudocoreani ci sarà ovviamente Son del Tottenham a guidare il gruppo così come Kim del Napoli.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Corea del Sud e Portogallo è in programma, come detto, per oggi venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 16. Il match, valido per la terza giornata del girone del Mondiale, potrà essere visto in diretta tv e in streaming.

Sarà la Rai a trasmetterlo ed in particolare la gara si potrà vedere su Rai 1 in HD e anche su RaiPlay in streaming, disponibile pure per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni della gara odierna:

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct Bento.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Bernardo Silva, William Cavalho, Palhinha; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct Fernando Santos.