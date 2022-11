Corea del Sud, Son ci sarà all’esordio. CT Bento: “Giocherà con la maschera protettiva”

Nelle parole del mister, prima di tutto, la conferma della presenza del giocatore del Tottenham Son che ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che lo obbliga da qualche settimana a tenere una maschera protettiva sul volto: "Son può giocare e giocherà. Il fatto che indosserà una maschera protettiva non lo condizionerà. Vedremo domani come andrà, la nostra speranza è che si senta a suo agio quanto più possibile. Ma sia lui che noi sappiamo che non possiamo correre rischi", ha spiegato Bento che non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo miglior calciatore.