Costa Rica ci crede e nel finale stende il Giappone 1-0

Il Giappone controlla, attacca ma non punge. Il Costa Rica osserva, si difende e alla prima, e unica, occasione colpisce. A decidere la sfida, la seconda delle due squadre al Mondiale, è una rete di Fuller che regala alla formazione costaricana la vittoria per 1-0 e tre punti preziosi per sognare un clamoroso passaggio del girone.

LA GARA - Primo tempo a ritmi blandi e con praticamente nessuna occasione, cosa rara, fino ad ora, al Mondiale in Qatar. Il Giappone fa qualcosa in più ma non punge quasi mai i guantoni del rivale Keylor Navas. Il Costa Rica osserva e si difende. Nella ripresa la formazione giapponese cambia atteggiamento e spinge di più creando diverse palle da rete ma senza concretizzarle. Il gol del vantaggio sembra essere vicino per Nagatomo e compagni ma a sorpresa è Fuller, dei costaricani, ad approfittare di un errore in costruzione dei giapponesi e infilare in rete il primo gol della gara, quello decisivo. Dopo sei minuti di recupero è festa per il Costa Rica.