Costa Rica, l’appello di Keylor Navas ai tifosi: “Amatemi quando meno lo merito”

Il portiere ha iniziato il Mondiale con una prova negativa ma si è rifatto nella seconda uscita.

Redazione ITASportPress

Una prova horror come tutta la squadra, condita da qualche errore e da ben sette reti prese. Parliamo del Costa Rica che dopo la sconfitta pesante all'esordio nel Mondiale contro la Spagna è tornato clamorosamente in corsa per il passaggio del girone dopo il successo contro il Giappone.

Capitan Keylor Navas ha affidato le sue emozioni ai social con una sorta di appello ai suoi tifosi che suona, in parte, come un mea culpa per la prima gara non giocata bene. "Grazie a tutti per l'appoggio. Amatemi quando meno me lo merito perché sarà quando ne avrò più bisogno".

Il portiere, come del resto tutta la squadra, come detto, era reduce da un esordio da incubo nel quale aveva subito sette reti dalle Furie Rosse e non era stato esattamente perfetto nella sua prestazione.

Ben diversa, invece, la prova contro i giapponesi che lo ha visto protagonista anche di alcuni interventi decisivi.