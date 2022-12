Croazia-Brasile, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16 per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Croazia-Brasile si gioca oggi, venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 16 per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Una sfida molto sentita e che si annuncia scoppiettante.

Croazia-Brasile, le ultime Ancora qualche dubbio di formazione per entrambi gli allenatori. La Croazia di Dalic si affiderà alle geometrie di Brozovic e Modric in mezzo al campo affidando, probabilmente, l'attacco al solito Kramaric con Livaja e Perisic a sostegno. Nel Brasile, Tite conta su Neymar, recuperato già dagli ottavi di finale. Con lui Vinicius e Richarlison, grande protagonista fin qui. Alisson certezza tra i pali e Thiago Silva leader della difesa. Casemiro sarà quello del centrocampo.

Probabili formazioni e dove vederla — Croazia-Brasile, come detto, andrà in scena oggi, venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 16. La sfida dei quarti di finale sarà trasmessa in diretta tv e in streaming per gli appassionati.

Nel primo caso la gara potrà essere seguita live su Rai 1 anche in HD. Per quanto riguarda la visione in streaming sarà raiplay.it a dare modo ai tifosi di guardare la partita anche da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni del match:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT: Dalic.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. CT: Tite.