Croazia, Dalic avvisa l’Argentina: “Messi? Non lo marcheremo a uomo”

Martedì andrà in scena la prima semifinale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Croazia . Entrambe le compagini hanno passato il turno grazie alla vittoria ottenuta tramite i calci di rigore. La squadra di Dalic ha eliminato il Brasile , ribaltando i pronostici. Proprio il tecnico croato ha parlato in conferenza stampa della gara contro la Selecciòn. Queste le sue parole:

"Se ripetiamo la stessa partita fatta contro il Brasile, non avremo nulla da temere. Marcatura a uomo su Messi? No, a Leo piace svariare molto nel campo e marcheremo a zona. Sappiamo quanto corra e quanto gli piaccia tenere la palla tra i piedi. Dovremo fare una fase difensiva organizzata e disciplinata. Non molliamo mai, lo abbiamo dimostrato e continueremo a farlo. È un privilegio avere un gruppo di giovani così, che mandano un messaggio così a tutto il mondo. L'appoggio dall'esterno ci dà una forza in piùSiamo arrivati ​​tra le quattro squadre migliori al mondo, siamo orgogliosi che la Croazia e il mondo intero abbiano ammirato il nostro risultato. Quando elimini una squadra come il Brasile, devi solo goderti il ​​momento. Tuttavia, abbiamo una partita contro l'Argentina e non abbiamo molto tempo per festeggiare perché quella partita è molto vicina".