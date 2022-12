Croazia, Erlic: “La guerra ci ha dato forza. Modric merita il Mondiale”

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il difensore del Sassuolo Martin Erlic impegnato in queste settimane nel Mondiale in Qatar con la sua Croazia . Il giocatore ha parlato della forza del gruppo ma anche dei singoli calciatori.

"Sembrano frasi fatte, ma noi siamo davvero un gruppo meraviglioso. Basta vedere un allenamento per capire: andiamo più forte che in partita, tutti, per consentire ai titolari di essere al top. E se poi qualcuno entra dalla panchina è prontissimo: contro il Brasile si è visto. I giocatori più esperti come Modric, Brozovic, Kovacic e Lovren trascinano i giovani e il mix è perfetto", ha detto Erlic che si gode la semifinale conquistata e che vedrà i suoi contro l'Argentina.

Un passaggio anche su Luka Modric: ""Il CT Dalic ci aveva lasciato un giorno di riposo, ma ci siamo ritrovati spontaneamente in palestra. È la mentalità che ci ha portato fino a qui. E chi è arrivato in palestra per primo e ha acceso la luce per tutti? Modric. Quando parlo di lui mi viene la pelle d’oca per quello che rappresenta e per il modo in cui sta in mezzo a noi e si comporta con i giovani. Merita di chiudere l’esperienza con la nazionale con il titolo mondiale".