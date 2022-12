Croazia, Kramaric: “Finale terzo posto una delle più importanti della storia croata”

L'attaccante verso la "finalina" terzo-quarto posto al Mondiale.

L'attaccante della Croazia Andrej Kramaric ha parlato in conferenza stampa in vista della finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco. Una gara che per molti è ritenuta superflua ma non per l'ambiente croato e per il calciatore che ha spiegato la grande importanza della partita.

"Torno alla mia prima giovinezza e ricordo quei giorni e quella partita per il terzo posto che per la prima volta ha portato gioia a tutta la Nazione, è stato qualcosa di indescrivibile", ha detto Kramaric facendo riferimento alla Croazia del 1998 che arrivò terza al Mondiale. "Siamo nella stessa situazione. Dobbiamo sfruttare questa opportunità ed essere il più sereni possibile, concentrati e motivati. Quando ricordo come nel 1998 saltavo per strada con i miei amici e i miei genitori da bambino, era una felicità indescrivibile".

Non nasconde quindi l'importanza del match e a chi parla di "finalina", il centravanti replica: "Sicuramente stiamo aspettando una delle partite più importanti della nazionale croata. Non sono sorpreso che il Marocco sia arrivato così lontano. Dopo la prima partita ai Mondiali, abbiamo visto che tipo di squadra fosse. Sono una squadra tosta, organizzata in difesa, hanno bravi giocatori che si trovano nella stessa situazione in cui eravamo noi nel 1998 e darebbero la vita per quella medaglia. Ne siamo consapevoli e li rispettiamo al massimo".