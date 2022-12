Croazia, Modric: “Dicono che dovrei lasciare la Nazionale? Non c’è motivo”

Come sottolineato da Xtra, Modric è stato piuttosto chiaro sul suo futuro: "La gente dice che dovrei lasciare la Croazia dopo il Mondiale e concentrarmi sul club? No, non lascerò la Nazionale. Mi sento molto in forma, sto bene e resterò qui più che posso. Non c'è motivo di ritarsi dalla Nazionale: è una mia scelta. A chi dice che dovrei lasciare per stare solo col club dico che non sono per nulla d'accordo".