Djorkaeff e la finale Argentina-Francia: “Squadre simili. Italia? I giovani…”

Sulla finale: "Sono due squadre simili: si basano su disciplina tattica e qualità di gioco, hanno testa e temperamento. Anche Francia-Brasile sarebbe stato fascino, ma qui è parentela calcistica", le parole riportate da TMW che cita La Stampa. Un passaggio su Messi che al Mondiale sembra essersi ritrovato e che al Psg, soprattutto il primo anno, ha faticato: "Ha dovuto abituarsi a una squadra che non si muove per lui, come faceva il Barcellona. Lì c'è Neymar, c'è Mbappé, il Paris non può essere messicentrico e uscire da quella logica ha ampliato le sue capacità".