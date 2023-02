Emiliano Martinez ci ripensa: “Gesto al Mondiale dopo premio? Una cosa stupida”

Intervista a ESPN per il portiere dell'Aston Villa e dell' Argentina Emiliano Martinez . Particolare focus, ovviamente, ancora al Mondiale vinto con l'Albiceleste. Spiccano le parole su quel suo gesto molto contestato al momento di ricevere il premio come miglior estremo difensore del torneo.

"È stata una cosa stupida, però è l'unica cosa che non sono orgoglioso di aver fatto", ha ammesso Emiliano Martinez mostrando un ripensamento per quel gesto.

Parlando poi della vittoria sulla Francia e non solo: "Penso che Di Maria sia stato il giocatore più decisivo nelle finali. Lo ha fatto al Maracana in finale di Copa America, a Wembley ha giocato una grande partita contro l'Italia e ai Mondiali aveva una lesione o comunque era un po' acciaccato, ma in ogni modo ha giocato la finale e io sarò eternamente grato ad Angelito per come ha giocato in una finale Mondiale".