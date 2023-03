Emiliano Martinez, la parata a Kolo Muani al Mondiale: “Speravo mi prendesse in faccia”

Il portiere dell'Argentina ha ripercorso la storica parata in finale al Mondiale in Qatar contro la Francia a Kolo Muani.

Redazione ITASportPress

Eletto miglior portiere al Mondiale in Qatar e anche miglior estremo difensore al Fifa The Best. Stiamo parlando di Emiliano Martinez, campione del Mondo con l'Argentina a Qatar 2022. Ed è stato proprio quel torneo a dargli la gloria con tantissimi interventi importanti come la parata in finale contro la Francia a Kolo Muani.

Una prodezza che lo stesso Dibu ha ripercorso ai microfoni di TyC Sports spiegando come l'abbia vissuta: "Non mi rendevo conto del valore che aveva quella parata perché era stata così veloce. Ricordo che siamo usciti velocemente in contropiede e avevamo l'ultima azione per vincerla con Lautaro. Non l'ho apprezzata come l'ho apprezzata quando è stata vinta la finale".

"Quando Muani è partito verso di me era un po' in diagonale. Ho detto 'beh, riduco lentamente'. Non mi sono affrettato, perché altrimenti mi avrebbe segnato dall'alto. Ho dovuto lasciargli un angolo in modo che la sua ultima visione fosse il palo vicino. Poi ho giocato con la mia mano e il mio piede, pregando 'per favore colpiscimi'. Volevo che mi colpisse in faccia, non mi importava dove. Volevo che mi colpisse. Non mi sono girato e ho chiuso gli occhi. Ad un certo punto mi sono irrigidito e ho detto 'colpiscimi'".

E così è stato con una parata pazzesca con la gamba che ha salvato le sorti della finalissima e che ha portato, poi, anche al trionfo finale.