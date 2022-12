Eriksson: “Il Brasile vincerà il Mondiale. La rivelazione è…”

Il commento esperto sul torneo in Qatar.

Redazione ITASportPress

Intervista a Il Messaggero per Sven-Goran Eriksson che si è espresso sui Mondiali in Qatar tra favorite e calciatori che fin qui si sono messi in evidenza.

Spiccano le parole su chi è, per l'ex mister anche della Lazio, la rivelazione del torneo: "Gonçalo Ramos è la rivelazione assoluta del torneo. Al Benfica aveva dimostrato il suo valore, ma fare tripletta all'esordio in un Mondiale è un altro discorso. Il Marocco è la Nazionale rivelazione, ma onestamente non credo che andrà oltre i quarti. Per la vittoria finale dico Brasile, ha trovato una quadra incredibile tra difesa e attacco".

Su altri singoli giocatori: "Mi ha incantato Lionel Messi con l’Argentina, finalmente ha mostrato tutta la sua classe infinita. Il Portogallo ha dato un’enorme prova di forza". Proprio sui portoghesi: "Cristiano Ronaldo? Se è finita un'era? Questo non lo so, ma il ct Santos ha avuto grande coraggio a tenerlo fuori e ad inserire al suo posto uno che non aveva quasi mai giocato in Nazionale. Alla fine è andata benissimo, oltre ogni miglior auspicio anche per il futuro".