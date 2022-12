Eto’o, quel pronostico sul Marocco prima del Mondiale non fa più ridere

Prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, molte leggende del calcio, come è consuetudine, hanno predetto i vincitori del torneo. Il pronostico dell'ex attaccante della nazionale camerunense, e ora presidente della Federcalcio, Samuel Eto'o, ha fatto in un primo tempo sorridere, ma l'ex Inter ci ha visto giusto. Eto'o prevedeva l'avanzata del Marocco alle semifinali della Coppa del Mondo 2022 , che sembrava fantascienza prima del torneo. Adesso che i marocchini hanno raggiunto quello che è il penultimo ostacolo prima della finalissima, molti cominciano a ricredersi sul pronostico di Eto'o che a onor del vero aveva anche messo il Camerun in semifinale. Gli avversari sono avvisati.